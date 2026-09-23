Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Profitables Copart-Investment?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Copart von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Copart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Copart-Papier bei 36,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,425 Copart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 28,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 789,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,03 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Copart zuletzt 26,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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