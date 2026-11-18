Bei einem frühen Investment in Copart-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Copart-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Copart-Anteile an diesem Tag 38,94 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Copart-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,568 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Copart-Aktie auf 31,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,77 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 80,77 USD entspricht einer negativen Performance von 19,23 Prozent.

Copart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at