S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corning-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Corning-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,03 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Corning-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,227 Corning-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 163,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 256,85 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 425,68 Prozent gleich.

Corning war somit zuletzt am Markt 145,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at