S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Corning-Einstiegs gewesen.

Die Corning-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39,12 USD. Bei einem Corning-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,562 Corning-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 119,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 054,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 205,47 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Corning belief sich zuletzt auf 103,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at