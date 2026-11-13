Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Frühe Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Corning-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 39,12 USD. Bei einem Corning-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,562 Corning-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 119,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 054,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 205,47 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Corning belief sich zuletzt auf 103,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
13.11.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
26.10.26
|Ausblick: Corning gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Corning Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Corning Inc.
|103,32
|-4,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.