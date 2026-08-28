S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Corning-Einstiegs gewesen.

Das Corning-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 22,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Corning-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 441,112 Corning-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Corning-Aktie auf 152,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67 401,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 574,02 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Corning einen Börsenwert von 131,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at