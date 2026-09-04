Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Lukratives Corning-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Corning-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,72 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Corning-Aktie investiert hat, hat nun 1,434 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 146,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 109,41 Prozent.
Corning wurde jüngst mit einem Börsenwert von 123,94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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