Corning Aktie

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WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

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Investmentbeispiel 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corning von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Corning-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Corning-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Corning-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,39 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 260,485 Corning-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38 499,61 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 17.09.2026 auf 147,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 285,00 Prozent.

Am Markt war Corning jüngst 123,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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