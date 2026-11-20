Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Performance im Blick
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Corning-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Corning-Anteile bei 23,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 419,639 Corning-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 105,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 469,16 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 344,69 Prozent.
Der Börsenwert von Corning belief sich jüngst auf 93,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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