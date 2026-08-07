S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Corning-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Corning-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Corning-Aktie investiert hätte, hätte er nun 154,416 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 271,16 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 06.08.2026 auf 157,18 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 24 271,16 USD entspricht einer Performance von +142,71 Prozent.

Corning erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 135,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at