Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|Rentable Corning-Investition?
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Corning-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Corning-Aktie investiert hätte, hätte er nun 154,416 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 271,16 USD, da sich der Wert eines Corning-Anteils am 06.08.2026 auf 157,18 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 24 271,16 USD entspricht einer Performance von +142,71 Prozent.
Corning erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 135,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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