Corteva Aktie

Corteva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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Lohnender Corteva-Einstieg? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Corteva gewesen.

Die Corteva-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,47 USD. Bei einem Corteva-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,467 Corteva-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Corteva-Anteile wären am 29.10.2026 1 771,73 USD wert, da der Schlussstand 11,47 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 77,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Corteva eine Börsenbewertung in Höhe von 7,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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