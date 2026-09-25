Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|Rentable Corteva-Investition?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Corteva-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Corteva-Aktie an diesem Tag 51,27 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Corteva-Aktie investierten, hätten nun 195,046 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 496,39 USD, da sich der Wert eines Corteva-Papiers am 24.09.2026 auf 79,45 USD belief. Damit wäre die Investition um 54,96 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Corteva eine Marktkapitalisierung von 53,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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