CoStar Group Aktie
WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090
|Profitabler CoStar Group-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CoStar Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die CoStar Group-Anteile bei 20,34 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CoStar Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,917 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CoStar Group-Anteile wären am 25.11.2026 167,26 USD wert, da der Schlussstand 34,02 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,26 Prozent erhöht.
CoStar Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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