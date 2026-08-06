CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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CoStar Group-Anlage im Blick 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CoStar Group von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in CoStar Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CoStar Group-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das CoStar Group-Papier bei 20,57 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 486,192 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 30,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 687,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,88 Prozent zugenommen.

Alle CoStar Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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