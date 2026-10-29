CoStar Group Aktie
WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090
|Hochrechnung
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CoStar Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades CoStar Group-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 524,274 CoStar Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 14 438,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,39 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von CoStar Group betrug jüngst 11,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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