CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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CoStar Group-Investition im Blick 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CoStar Group von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in CoStar Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das CoStar Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die CoStar Group-Anteile bei 79,00 USD. Bei einem CoStar Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 126,582 CoStar Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 27,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 493,67 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65,06 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von CoStar Group betrug jüngst 11,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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