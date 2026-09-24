S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die CoStar Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 88,34 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die CoStar Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,132 CoStar Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (28,26 USD), wäre das Investment nun 31,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,01 Prozent abgenommen.

CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at