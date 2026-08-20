CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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CoStar Group-Investmentbeispiel 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in CoStar Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 20.08.2023 wurde die CoStar Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des CoStar Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CoStar Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,773 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 33,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 430,83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,92 Prozent eingebüßt.

CoStar Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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