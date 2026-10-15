CoStar Group Aktie

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WKN: 922134 / ISIN: US22160N1090

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Lohnender CoStar Group-Einstieg? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CoStar Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit CoStar Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die CoStar Group-Aktie 80,30 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die CoStar Group-Aktie investierten, hätten nun 1,245 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37,50 USD, da sich der Wert einer CoStar Group-Aktie am 14.10.2026 auf 30,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62,50 Prozent vermindert.

CoStar Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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