S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in CoStar Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden CoStar Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die CoStar Group-Aktie bei 87,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,142 CoStar Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 30,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,83 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 65,17 Prozent.

Am Markt war CoStar Group jüngst 12,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at