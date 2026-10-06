CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|Frühes Investment
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06.10.2026 10:03:24
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden CRH-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 46,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,538 CRH-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 780,10 USD, da sich der Wert eines CRH-Papiers am 05.10.2026 auf 82,65 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 780,10 USD, was einer positiven Performance von 78,01 Prozent entspricht.
CRH wurde am Markt mit 54,62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: CRH