CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|CRH-Investition
|
18.08.2026 10:03:34
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.08.2016 wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CRH-Aktie an diesem Tag bei 33,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,967 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CRH-Papiere wären am 17.08.2026 285,01 USD wert, da der Schlussstand 96,05 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,01 Prozent gesteigert.
CRH wurde am Markt mit 64,63 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CRH
Nachrichten zu CRH plc
|
11.08.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: CRH öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Papier CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: CRH stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.07.26
|S&P 500-Titel CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu CRH plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CRH plc
|82,46
|-0,60%