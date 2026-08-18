S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in CRH eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2016 wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CRH-Aktie an diesem Tag bei 33,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CRH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,967 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen CRH-Papiere wären am 17.08.2026 285,01 USD wert, da der Schlussstand 96,05 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,01 Prozent gesteigert.

CRH wurde am Markt mit 64,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at