CRH Aktie

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WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

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CRH-Investition im Blick 27.10.2026 10:03:29

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRH-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das CRH-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des CRH-Papiers betrug an diesem Tag 52,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CRH-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,102 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 85,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 631,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,19 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von CRH belief sich zuletzt auf 56,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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