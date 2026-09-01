S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CRH-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CRH-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 57,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,917 CRH-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRH-Papiers auf 94,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 492,92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +64,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 63,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at