CRH Aktie

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WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

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CRH-Performance 01.09.2026 10:03:56

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CRH-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CRH-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 57,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,917 CRH-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CRH-Papiers auf 94,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 492,92 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +64,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 63,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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