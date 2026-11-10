CRH Aktie

CRH ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CRH-Investition im Blick 10.11.2026 10:03:31

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRH-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 35,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRH-Aktie investiert, befänden sich nun 2,843 CRH-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 277,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,73 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 177,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CRH eine Börsenbewertung in Höhe von 63,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: CRH

Nachrichten zu CRH plc

mehr Nachrichten

Analysen zu CRH plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CRH plc 86,50 -0,48% CRH plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen