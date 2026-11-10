S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRH-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 35,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRH-Aktie investiert, befänden sich nun 2,843 CRH-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 277,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,73 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 177,80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CRH eine Börsenbewertung in Höhe von 63,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at