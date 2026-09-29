CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|Frühe Investition
|
29.09.2026 10:03:33
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRH von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 54,73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,827 CRH-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,02 USD, da sich der Wert einer CRH-Aktie am 28.09.2026 auf 83,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,02 Prozent angezogen.
CRH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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