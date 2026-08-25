CRH Aktie

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WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

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Profitables CRH-Investment? 25.08.2026 10:03:37

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CRH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das CRH-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CRH-Papier bei 112,59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,882 CRH-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 95,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 850,79 USD wert. Mit einer Performance von -14,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

CRH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CRH

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