CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|Profitable CRH-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CRH von vor einem Jahr eingebracht
Die CRH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CRH-Papier bei 109,24 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die CRH-Aktie investiert hat, hat nun 9,154 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CRH-Aktie auf 92,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 845,57 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 845,57 USD entspricht einer negativen Performance von 15,44 Prozent.
Der Marktwert von CRH betrug jüngst 61,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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