CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
|Frühe Investition
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22.09.2026 10:03:35
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRH von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CRH-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 114,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRH-Aktie investiert, befänden sich nun 87,169 CRH-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 87,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 595,89 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 24,04 Prozent gleich.
Der Börsenwert von CRH belief sich zuletzt auf 57,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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