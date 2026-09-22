CRH Aktie

CRH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 22.09.2026 10:03:35

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRH von vor einem Jahr angefallen

S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRH von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRH-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CRH-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das CRH-Papier bei 114,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRH-Aktie investiert, befänden sich nun 87,169 CRH-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 87,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 595,89 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 24,04 Prozent gleich.

Der Börsenwert von CRH belief sich zuletzt auf 57,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CRH plc

mehr Nachrichten

Analysen zu CRH plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CRH plc 75,82 -0,21% CRH plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen