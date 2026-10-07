Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
|Crown Castle-Investment im Blick
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor einem Jahr gekostet
Das Crown Castle-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Crown Castle-Anteile an diesem Tag 95,14 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 105,108 Crown Castle-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 176,79 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Papiers am 06.10.2026 auf 68,28 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,23 Prozent verringert.
Crown Castle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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