Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
|Lukrativer Crown Castle-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Crown Castle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Crown Castle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Crown Castle-Anteile bei 177,94 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,620 Crown Castle-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 81,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 456,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54,40 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Crown Castle einen Börsenwert von 34,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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