Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
|Lohnendes Crown Castle-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren eingebracht
Am 02.09.2016 wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Crown Castle-Anteile betrug an diesem Tag 96,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,041 Crown Castle-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (75,84 USD), wäre die Investition nun 78,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,05 Prozent.
Crown Castle wurde am Markt mit 32,47 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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