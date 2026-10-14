Crown Castle Aktie

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WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017

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Lukrative Crown Castle-Anlage? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Crown Castle gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Crown Castle-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Crown Castle-Papier letztlich bei 94,54 USD. Bei einem Crown Castle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,058 Crown Castle-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 79,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,15 USD wert. Mit einer Performance von -15,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Crown Castle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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