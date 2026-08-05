S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 05.08.2016 wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Crown Castle-Aktie an diesem Tag bei 96,22 USD. Bei einem Crown Castle-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,928 Crown Castle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Crown Castle-Anteile wären am 04.08.2026 8 071,09 USD wert, da der Schlussstand 77,66 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,29 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Crown Castle eine Börsenbewertung in Höhe von 32,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at