Crown Castle Aktie
WKN DE: A12GN3 / ISIN: US22822V1017
|Crown Castle-Performance
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren angefallen
Am 05.08.2016 wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Crown Castle-Aktie an diesem Tag bei 96,22 USD. Bei einem Crown Castle-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,928 Crown Castle-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Crown Castle-Anteile wären am 04.08.2026 8 071,09 USD wert, da der Schlussstand 77,66 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,29 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Crown Castle eine Börsenbewertung in Höhe von 32,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crown Castle Corp
|
05.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
21.07.26
|Ausblick: Crown Castle präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
08.07.26
|S&P 500-Papier Crown Castle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Crown Castle von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Crown Castle stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Crown Castle Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crown Castle Corp
|65,00
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.