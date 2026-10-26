S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CSX-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden CSX-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen CSX-Anteile an diesem Tag bei 10,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,875 Anteilen. Die gehaltenen CSX-Anteile wären am 23.10.2026 501,55 USD wert, da der Schlussstand 50,79 USD betrug. Damit wäre die Investition 401,55 Prozent mehr wert.

CSX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at