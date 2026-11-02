S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CSX-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die CSX-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CSX-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 27,762 CSX-Anteilen. Die gehaltenen CSX-Aktien wären am 30.10.2026 1 443,36 USD wert, da der Schlussstand 51,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,34 Prozent erhöht.

CSX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at