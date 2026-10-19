S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSX von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in CSX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 19.10.2021 wurden CSX-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die CSX-Anteile bei 34,11 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 293,169 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CSX-Aktie auf 48,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 271,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,71 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte CSX einen Börsenwert von 90,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at