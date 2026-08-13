Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Rentables Cummins-Investment?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Cummins-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Cummins-Aktie bei 126,73 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cummins-Aktie investiert hat, hat nun 0,789 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 637,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,31 USD wert. Mit einer Performance von +403,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Cummins-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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