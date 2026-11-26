Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Cummins-Investition
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cummins-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Cummins-Papier bei 219,68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,455 Cummins-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,51 USD, da sich der Wert eines Cummins-Papiers am 25.11.2026 auf 420,72 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 191,51 USD, was einer positiven Performance von 91,51 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Cummins eine Börsenbewertung in Höhe von 56,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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