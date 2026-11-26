So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cummins-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Cummins-Papier bei 219,68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,455 Cummins-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 191,51 USD, da sich der Wert eines Cummins-Papiers am 25.11.2026 auf 420,72 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 191,51 USD, was einer positiven Performance von 91,51 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Cummins eine Börsenbewertung in Höhe von 56,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at