Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Frühe Anlage
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Cummins-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 411,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,285 Cummins-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 810,24 USD, da sich der Wert eines Cummins-Anteils am 16.09.2026 auf 527,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,10 Prozent.
Am Markt war Cummins jüngst 74,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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