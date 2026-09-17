S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Cummins-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Cummins-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 411,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,285 Cummins-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 810,24 USD, da sich der Wert eines Cummins-Anteils am 16.09.2026 auf 527,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,10 Prozent.

Am Markt war Cummins jüngst 74,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at