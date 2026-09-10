S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cummins-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cummins-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 116,81 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cummins-Aktie investiert hat, hat nun 8,561 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 749,25 USD, da sich der Wert eines Cummins-Papiers am 09.09.2026 auf 554,76 USD belief. Mit einer Performance von +374,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Cummins betrug jüngst 77,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at