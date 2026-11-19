Cummins Aktie
WKN: 853121 / ISIN: US2310211063
|Cummins-Anlage im Blick
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cummins-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cummins-Papier 225,50 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,346 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 942,79 USD, da sich der Wert eines Cummins-Anteils am 18.11.2026 auf 427,16 USD belief. Damit wäre die Investition 89,43 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Cummins betrug jüngst 59,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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