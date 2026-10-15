S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cummins von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cummins-Aktien gewesen.

Am 15.10.2025 wurden Cummins-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 423,39 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,236 Cummins-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,23 USD, da sich der Wert eines Cummins-Anteils am 14.10.2026 auf 525,96 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,23 Prozent zugenommen.

Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 72,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at