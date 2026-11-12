Cummins Aktie

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WKN: 853121 / ISIN: US2310211063

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Profitable Cummins-Investition? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cummins von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Cummins-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 12.11.2025 wurde die Cummins-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Cummins-Aktie betrug an diesem Tag 479,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cummins-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,086 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 463,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 966,15 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cummins bezifferte sich zuletzt auf 62,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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