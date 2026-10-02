CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Rentable CVS Health-Anlage?
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CVS Health-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CVS Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,237 CVS Health-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 85,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,41 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 4,26 Prozent.
Am Markt war CVS Health jüngst 109,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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