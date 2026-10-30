S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CVS Health-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das CVS Health-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 83,36 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 119,962 CVS Health-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 10 836,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,36 Prozent zugenommen.

Insgesamt war CVS Health zuletzt 115,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at