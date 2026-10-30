CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|Lukrative CVS Health-Investition?
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das CVS Health-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 83,36 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 119,962 CVS Health-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 10 836,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,36 Prozent zugenommen.
Insgesamt war CVS Health zuletzt 115,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CVS Health Corp
|80,68
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.