S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in CVS Health eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die CVS Health-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 97,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102,701 CVS Health-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 881,89 USD, da sich der Wert einer CVS Health-Aktie am 06.08.2026 auf 96,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 1,18 Prozent.

CVS Health war somit zuletzt am Markt 126,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at