Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
|Lohnender Danaher-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danaher von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Danaher-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71,04 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 140,772 Danaher-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Danaher-Aktie auf 233,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 802,63 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 32 802,63 USD entspricht einer Performance von +228,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Danaher bezifferte sich zuletzt auf 163,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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