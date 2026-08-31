Danaher Aktie

Danaher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danaher von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Danaher-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Danaher-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 205,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,486 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,98 USD, da sich der Wert eines Danaher-Papiers am 28.08.2026 auf 216,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,98 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Danaher eine Marktkapitalisierung von 152,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Danaher Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Danaher Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Danaher Corp. 184,55 -1,10% Danaher Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:21 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen