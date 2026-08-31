S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danaher von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Danaher-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Danaher-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 205,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Danaher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,486 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,98 USD, da sich der Wert eines Danaher-Papiers am 28.08.2026 auf 216,07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,98 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Danaher eine Marktkapitalisierung von 152,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at