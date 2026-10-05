Danaher Aktie
WKN: 866197 / ISIN: US2358511028
|Danaher-Performance
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danaher von vor 3 Jahren bedeutet
Am 05.10.2023 wurde die Danaher-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Danaher-Anteile bei 216,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Danaher-Papier investiert hätte, hätte er nun 46,111 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 870,43 USD, da sich der Wert einer Danaher-Aktie am 02.10.2026 auf 214,06 USD belief. Mit einer Performance von -1,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Danaher betrug jüngst 150,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Danaher Corp.
Analysen zu Danaher Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Danaher Corp.
|194,20
|1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.