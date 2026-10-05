S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Danaher von vor 3 Jahren bedeutet

Am 05.10.2023 wurde die Danaher-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Danaher-Anteile bei 216,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Danaher-Papier investiert hätte, hätte er nun 46,111 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 870,43 USD, da sich der Wert einer Danaher-Aktie am 02.10.2026 auf 214,06 USD belief. Mit einer Performance von -1,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Danaher betrug jüngst 150,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at