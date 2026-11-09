S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Danaher von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Danaher-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Danaher-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Danaher-Papier bei 264,97 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Danaher-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,774 Danaher-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 230,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 868,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,10 Prozent verringert.

Am Markt war Danaher jüngst 162,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at